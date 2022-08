Netflix: i nuovi romanzi da spiaggia da vedere prima di Settembre

Almeno in estate, non distruggiamoci l’animo con serie drammatiche e sconfortanti. Necessitiamo di allegria e spensieratezza, abbiamo ancora tutto un inverno per pensare alle cose brutte. È tempo di goog vibes! Dove trovarle? Sicuramente nei nuovi romanzi in uscita su Netflix che troverete qui di seguito.

Netflix: l’elenco delle nuove storie romantiche sul colosso

Nell’elenco troviamo:

Royalteen – L’erede

Domani approderà su Netflix il film ispirato al primo libro della serie per adolescenti Royalteen di Randi Fuglehaug e Anne Gunn Halvorsen. L’opera in questione vede in direzione Per-Olav Sørensen ed Emilie Beck e narra la storia di un giovane che porta sulle spalle il peso di un’intera nazione e di una ragazza della stessa età completamente diversa da lui. Sboccerà l’amore tra il principe Karl Johan (Mathias Storhøi) e la nuova arrivata Lena (Ines Høysæter Asserson)? Senza dubbio sarà una storia diversa dalle altre: si parlerà dell’accettazione dei propri errori e delle proprie paure, intervallati dal potere di Internet.

A Man in Full

La miniserie basata sull’omonimo romanzo di Tom Wolfe (titolo italiano: Un uomo vero) è frutto dello sceneggiatore David E. Kelley e della produttrice esecutiva e regista Regina King. A Man In Full è composta da 6 episodi e ruota attorno a Charlie Croker (Daniels), un magnate immobiliare di Atlanta incontro ad un improvviso fallimento. Egli difende il suo impero con le unghie e con i denti scontrandosi con tutti coloro che cercheranno di approfittare della sua caduta in disgrazia. In tutto ciò c’è Martha Croker, l’ex moglie di Charlie Croker, interpretata da Diane Lane.

Altri 356 giorni

Il 19 agosto approderà su Netflix il terzo capitolo della saga erotica ispirata ai romanzi di Blanka Lipińska. Dopo 365 giorni e 365 giorni: Adesso, Massimo e Laura torneranno insieme o Nacho (interpretato da Simone Susinna) prenderà il posto di Michele Morrone? Lo scopriremo a breve!