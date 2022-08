Altri 365: addio Laura, fin dove arriverà l'ira di Massimo?

365 è uno di quei film Netflix da vedere se si è soddisfatti della propria vita, perché in caso contrario guardarlo vi manderà in depressione. D’altronde si sa, i film restano tali, la realtà è tutt’altra cosa, basta saperla accettare e non farsi coinvolgere troppo da ciò che si sta guardando. D’altra parte non è facile rimanere con i piedi per terra davanti a dei Bronzi di Riace come Simone Susinna e Michele Morrone e alla bellezza di Anna Maria Sieklucka. Insomma, come andrà a finire la storia d’amore tormentata tra Laura e Massimo in Altri 365?

Altri 365: cosa accadrà nella terza e ultima parte del film?

Il 19 agosto arriverà su Netflix il terzo capitolo della saga erotica ispirata ai romanzi di Blanka Lipińska. Dopo 365 giorni e 365 giorni: Adesso i fan non aspettano altro che gustare ancora una volta i fisici statuari dei personaggi. Altri 365 sarà il finale perfetto per un capitolo tanto entusiasmante nella storia di Netflix? Massimo e Laura torneranno insieme? Che fine ha fatto Laura, è sopravvissuta alla sparatoria? L’attesa fa crescere la curiosità degli spettatori, nel frattempo scopriamo tutti i dettagli più nascosti della serie di film.

Ricordate il primo film? La famosa storia d’amore tra i due protagonisti iniziò con il rapimento di Laura (Anna Maria Sieklucka) per poi proseguire tra momenti di passione, tradimenti e ripicche sentimentali e concludendosi con il matrimonio dei due (secondo capitolo). La felicità venne poi messa a repentaglio dal dubbio di un tradimento da parte di Massimo con l’ex fidanzata Anna, ma nel frattempo Laura intraprese una relazione con Nacho (Simone Susinna), un giardiniere nonché erede della famiglia mafiosa rivale. Cosa dobbiamo aspettarci dal finale? Netflix parla di problemi fiducia all’interno della coppia, mentre un ostinato Nacho fa di tutto per dividerli.