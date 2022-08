La data di uscita rivista per il nuovo combattente in arrivo del popolare gioco di Warner Bros. è stata annunciata in una dichiarazione pubblicata su Twitter. Il messaggio forniva anche dettagli su un nuovo Battle Pass.

L’annuncio arriva sotto forma di una dichiarazione, che spiega: ‘Siamo entusiasti di annunciare che la Stagione 1 inizierà il 15 agosto con un Battle Pass nuovo di zecca per farti vincere oggetti di gioco!’ Inoltre, siamo in grado di rivelare che Morty entrerà a far parte del cast il 23 agosto come componente della Stagione 1. Nelle prossime settimane, non vediamo l’ora di condividere con voi ulteriori dettagli!

Multiversus, la prima stagione arriva il 15 agosto

Morty, noto soprattutto per il suo ruolo nella serie animata Rick and Morty, sarà finalmente giocabile nel videogioco il 23 agosto. Questa è ovviamente l’altra grande novità in merito a questo sviluppo. Questa è una notizia fantastica per tutti coloro che amano guardare lo spettacolo.

Tuttavia, la Warner Bros. Games ha divulgato ulteriori informazioni sulla stagione 1 e sembra che ci sarà più di un rilascio di contenuti una volta che il gioco verrà rilasciato inizialmente. Tuttavia, introdurranno nuove modalità di gioco, oltre ad altri contenuti, durante il primo Battle Pass.

Hanno divulgato le informazioni dicendo: ‘Nota rapida: tutto ciò che ti stiamo offrendo nella stagione 1 non verrà rilasciato lo stesso giorno’. Nuove modalità di gioco e contenuti verranno rilasciati in vari momenti della stagione. Dopo che il lancio del gioco è stato recentemente posticipato, i giocatori stanno comprensibilmente aspettando con ansia l’arrivo della Stagione 1, che ora è a pochi giorni di distanza.

Tony Hyunh, il regista del gioco, ha voluto subito chiarire che il ritardo nella prima stagione non era dovuto alla recente fusione Discovery/Warner Bros.