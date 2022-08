Dopo essere stato implementato nel sistema operativo Android e nel browser Web Chrome, Google Lens è ora la principale esperienza di ricerca visiva che può essere utilizzata sulla versione desktop del sito Web di Google Immagini.

Quando utilizzi il browser di un computer desktop per accedere a images.google.com, ora vedrai Google Lens tra la ricerca vocale e i risultati della ricerca convenzionale. Toccando ora viene avviato un metodo rivisto per condurre una ricerca visiva che fa uso di Lens. Questo metodo sostituisce il simbolo grigio della fotocamera utilizzato in precedenza. Hai la possibilità di trascinare un’immagine nella casella, che presenta angoli arrotondati, o di aprire il selettore di file sul tuo computer.

Google Lens, l’update è già disponibile

Puoi anche iniziare una query su Google Lens incollando l’URL di un’immagine nella barra di ricerca su lens.google.com. Ciò ti dà la possibilità di perfezionare l’area di ricerca e utilizzare funzionalità come Testo (OCR) o Traduci. Se desideri accedere alla precedente esperienza di ricerca visiva, puoi farlo toccando il pulsante ‘Trova sorgente immagine’, che aprirà una pagina con 10 link blu e ‘foto visivamente simili’ da Ricerca Google.

All’inizio di quest’anno abbiamo scoperto che Google Lens veniva testato per la prima volta su Google Immagini. Ad oggi, è attualmente in fase di attuazione. Combina altre funzionalità viste in Chrome e Android, come la possibilità di fare clic con il pulsante destro del mouse sulle immagini per accedere alla ‘Cerca immagine con Google’ di Google o ai numerosi punti di accesso trovati in Android, come Google Foto, il menu multitasking Recenti e il foglio di condivisione.