Una delle offerte di rete mobile di Iliad più apprezzate dagli utenti è stata senz’altro Iliad Flash 150. Quest’ultima non era più disponibile all’attivazione da qualche tempo. A partire dalla giornata di ieri 2 agosto 2022, però, l’operatore telefonico ha deciso di riproporla e non solo, ha anche annunciato di aver aumentato le città Italiane dotate della copertura alla sua connettività 5G.

Iliad propone nuovamente l’offerta Iliad Flash 150 e aumenta la copertura del 5G

In queste ultime ore il noto operatore telefonico francese ha comunicato due importanti novità. La prima di queste riguarda il ritorno di una delle sue offerte più apprezzate, ovvero Iliad Flash 150. Quest’ultima sarà infatti nuovamente disponibile all’attivazione fino al prossimo 15 settembre 2022.

L’offerta è molto interessante in quanto, a soli 9,99 euro al mese, offre ben 150 GB di traffico dati anche con connettività 5G. Oltre a questo, inclusi nell’offerta troviamo anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. L’offerta è attivabile non solo dai nuovi clienti, ma anche da chi è già cliente di Iliad.

Come già detto, l’operatore telefonico ha anche comunicato di aver aumentato le città coperte dalla sua rete 5G. In particolare, come riportato anche dai colleghi di Mondomobileweb.it, le città coperte dal 5G di Iliad sono: Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caserta, Catania, Como, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Gorizia, Imperia, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Varese, Venezia, Verona, Vicenza.