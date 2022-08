Al torneo di picchiaduro EVO di questa settimana, è stato fatto un annuncio su ciò che sarà incluso nel prossimo aggiornamento della Stagione 1 per il gioco di combattimento multipiattaforma Multiversus, che è diventato un successo sin dalla sua uscita. La maggior parte di essa era già nota: una modalità classificata, nuove skin raffiguranti Bugs Bunny nei panni di Brünhilde the Valkyrie, alcune icone e altre aggiunte simili, nonché nuovi personaggi come l’attuale giocatore di basket del mondo reale LeBron James, così come Rick e Morty.

Forse l’elemento più inaspettato era uno stile di gioco chiamato Classic Arcade Mode, che prevedeva sia un gameplay per giocatore singolo che cooperativo. Se questa è un’indicazione, ci sarà una modalità in cui i giocatori si impegnano in molteplici combattimenti contro l’intelligenza artificiale, in modo simile a come funzionano le meccaniche da gioco arcade. Secondo le indiscrezioni e i rapporti, sarà giocabile da solo o nel formato 2v2 caratteristico di Multiversus in collaborazione, avrà una varietà di opzioni per quanto sia difficile e conterrà da tre a dieci livelli.

Multiversus è il gioco del momento

All’inizio di questa settimana, la prima stagione di Multiversus è stata rimandata. Il 9 agosto doveva essere la data di uscita, ma al momento non esiste una data confermata per l’uscita. Un tweet è stato inviato a EVO con il seguente messaggio: “Resta sintonizzato per una data di annuncio ufficiale della Stagione 1, in arrivo molto presto”.

Siamo sicuri che con l’avvicinarsi della prima stagione ne sapremo di più su tutti i dettagli in merito al prossimo aggiornamento del tanto acclamato gioco.