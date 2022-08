L’ultima voce che circonda l’Apple Watch 8 suggerisce che il suo design rimarrà in gran parte invariato rispetto a quello che abbiamo con la versione attualmente disponibile, il che è una notizia deludente per chiunque sperasse in una significativa riprogettazione delllo smartwatch quando verrà rilasciato in seguito quest’anno.

Queste informazioni sono state fornite da una fonte nota come ShrimpApplePro e si riferiscono direttamente alla versione “base” o standard del dispositivo indossabile. Nel caso in cui Apple rilasci una versione premium dell’orologio, esiste la possibilità che Apple apporti ulteriori modifiche estetiche.

Apple Watch 8 avrà un design simile al predecessore

C’erano voci sull’Apple Watch 7 che suggerivano che fosse in arrivo un design con bordi piatti, ma il modello che è stato rilasciato nel 2021 ha finito per assomigliare molto agli orologi che lo hanno preceduto. Ora sembra che l’Apple Watch 8 si comporterà allo stesso modo. Maggiori dettagli riguardanti l’Apple Watch 8 sono stati rivelati dalla stessa fonte, e questi dettagli sono piuttosto interessanti. Poiché sembra che quest’anno otterremo le stesse misure da 41 mm e 45 mm, è lecito ritenere che tutti i cinturini sostitutivi esistenti saranno compatibili con i nuovi modelli.

Sembrerebbe che non ci saranno nuovi sensori aggiunti all’orologio; d’altra parte, i colori che si dice siano in lavorazione sono mezzanotte, starlight, rosso e argento per la versione in alluminio, e argento e grafite per la versione in acciaio inox. Se vogliamo avere un’idea di quando saremo effettivamente in grado di visualizzare questo dispositivo indossabile, possiamo guardare alla data di rilascio dell’Apple Watch 7, che era il 15 ottobre, sebbene le versioni precedenti siano state introdotte a settembre. Pertanto, anche questa volta settembre o ottobre sembrano essere una buona scommessa.