Google sta aggiornando Touch to Search sull’app Chrome per dispositivi mobile e sta modificando il modo in cui le ricerche citate funzionano sul suo motore di ricerca. Quando inserisci le virgolette attorno a un termine di ricerca, Google restituisce risultati che contengono quelle parole esatte. Il problema con il metodo precedente era che i risultati di ricerca di Google non rivelavano la posizione della frase sulla pagina. Tuttavia, un piccolo esempio apparirà sotto i risultati della ricerca, indicando dove potresti trovare il termine citato in grassetto.

L’aggiornamento sembra essere già entrato in vigore. In un post sul blog sugli aggiornamenti, l’ingegnere del software di ricerca di Google Yonghao Jin ha affermato che lo snippet non è stato aggiunto prima perché alcune pagine Web rendevano difficile l’integrazione. Un termine specifico può essere nascosto dietro il menu di una pagina o in un’altra sezione del sito Web, richiedendoti di dedicare tempo alla sua ricerca. Nonostante questo problema, Google ha deciso di procedere con la modifica dello snippet.

Google riconosce che le regolazioni degli snippet non sono impeccabili o uniformi. Se il termine citato appare numerose volte su una pagina web, ‘lo snippet potrebbe non mostrarli tutti se sono [troppo] distanti l’uno dall’altro’. I termini in grassetto saranno principalmente limitati a Ricerca Google per desktop. Secondo il comunicato, il testo in grassetto non apparirà negli snippet trovati in particolari modalità di ricerca, come Immagini o Notizie, o sui dispositivi mobili.

La funzione Touch to Search di Chrome mobile è stata aggiornata. ‘Tocca per cercare’ consente agli utenti di evidenziare parole o frasi specifiche per cercarle facilmente senza uscire dal sito web. Lo strumento ora può controllare il modo in cui gli utenti interagiscono con la funzionalità a un livello più fine. Puoi abilitare l’opzione ‘Includi testo circostante nei risultati di Google’ nel menu Impostazioni di Chrome per includere il testo che circonda un termine evidenziato in una ricerca su Google per ottenere risultati migliori.