Analizzando i file di gioco di Assassin’s Creed Valhalla, alcuni dataminer sono riusciti a fare una scoperta molto sorprendente. Il titolo Ubisoft potrebbe avviare una collaborazione con Marvel per portare le skin dei personaggi dei fumetti all’interno del gioco.

Al momento non c’è nulla di ufficiale, ma stando a quanto dichiarato da Kotaku, il tutto potrebbe avverarsi con il rilascio di un nuovo DLC. Al momento, le nuove skin non sono disponibili nel digital store di Ubisoft ma potrebbero diventarlo in futuro.

Infatti, i file di gioco presentano già alcune modifiche tanto che i dataminer sono riusciti ad estrapolare una immagine che mostra l’armatura di Iron Man. Non si tratta di una armatura classica del supereroe ma una versione adattata all’universo di Assassin’s Creed Valhalla.

Secondo i dataminer, Assassin’s Creed Valhalla si sta preparando ad un crossover con Marvel che porterà Iron Man all’interno del gioco Ubisoft

