WindTre ha posticipato la data di scadenza di una delle sue migliori offerte Summer Edition. La tariffa con 200 GB al mese può essere ancora attivata ma soltanto alcuni nuovi clienti hanno la possibilità di ottenerla.

L’offerta WindTre Young + 5G, infatti, è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti aventi età compresa tra i 18 e i 30 anni. Acquistando una nuova SIM gli utenti in questione possono richiedere l’attivazione dell’offerta attraverso il sito ufficiale WindTre.

Offerta WindTre Young + 5G: costo e contenuti per i nuovi clienti!

I nuovi clienti WindTre aventi età massima 30 anni possono ottenere l’offerta Young + 5G a un costo di 12,99 euro al mese. La tariffa permetterà di ricevere ogni mese: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri, 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Alla tariffa è inoltre possibile abbinare l’acquisto di uno smartphone a rate optando per i numerosi dispositivi presenti in listino.

L’operatore aveva fissato in precedenza una data di scadenza entro la quale sarebbe stato necessario procedere con l’attivazione. Dopo aver fissato la data al 31 luglio, WindTre avrebbe posticipato la scadenza permettendo ai nuovi clienti di richiedere l’offerta entro il 21 agosto.

Gli interessati, dunque, hanno ancora qualche giorno per poter effettuare l’acquisto della nuova SIM e ottenere la tariffa con 200 GB al mese. Entro la stessa data, i clienti under 30 che desiderano sostenere una spesa mensile più conveniente, potranno attivare l’offerta Young 5G, che ogni mese offre 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.