WindTre regala uno smartphone 5G ai nuovi clienti tramite l’offerta Di Più FULL 5G. Il gestore include nel prezzo alcuni dispositivi presenti in listino e un’incredibile quantità di Giga di traffico dati per la navigazione.

L’offerta è rivolta indistintamente a tutti i nuovi clienti. Non sarà necessario trasferire il numero da un operatore specifico e basterà acquistare una nuova SIM per poter usufruire di tutti i servizi previsti.

A differenza delle classiche offerte telefoniche, tutte le tariffe WindTre disponibili in modalità Easy Pay, compresa la WindTre Di Più FULL 5G, necessitano il pagamento del costo di rinnovo tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Dunque, i nuovi clienti dovranno indicare la modalità di pagamento da utilizzare al momento dell’attivazione dell’offerta.

Offerta WindTre: come ottenere uno smartphone in regalo!

L’offerta WindTre Di Più FULL 5G prevede un costo di rinnovo di 14,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’Estero, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione.

Al momento dell’attivazione è possibile abbinare all’offerta uno smartphone tra quelli presenti in listino. L’operatore permette di ottenere uno Xiaomi Redmi Note 10 5G a costo zero. I nuovi clienti non dovranno affrontare alcun costo iniziale né sarà richiesta una spesa aggiuntiva da sostenere mensilmente.

Consultando il sito ufficiale del gestore sarà possibile conoscere tutti i dettagli e procedere con l’attivazione tramite pre ordine online e ritiro in negozio o completando l’acquisto direttamente online.