Qualche settimana fa ho Mobile aveva proposto una promozione con cui era possibile ottenere 5 euro di ricarica in omaggio con l’iniziativa con l’hashtag #HOLAMIAESTATE. A partire dal 4 agosto 2022, però, l’operatore telefonico virtuale ha deciso di riproporre questa promo ma questa volta con un nuovo hashtag. Scopriamo qui di seguito tutti i dettagli.

ho Mobile ripropone 5 euro di ricarica in omaggio con il nuovo hashtag #HOCALDO

Dal 26 luglio 2022 fino all’1 agosto 2022 ho Mobile aveva dato l’opportunità di ottenere 5 euro di ricarica in omaggio utilizzando la promozione con l’hashtag #HOLAMIAESTATE. Tuttavia, come già accennato poco fa, a partire dal 4 agosto 2022 l’operatore telefonico virtuale di Vodafone ha deciso di proporre nuovamente questa promozione.

A differenza della volta precedente, l’hashtag che dovranno utilizzare gli utenti in fase di sottoscrizione di una nuova offerta sarà #HOCALDO. Oltre a questo, questa volta la promozione sarà disponibile non solo per qualche giorno, ma addirittura fino alla fine del mese di agosto 2022.

In questo modo, potranno richiedere 5 euro di ricarica in omaggio con il nuovo hashtag tutti i nuovi clienti che richiederanno l’attivazione di un nuovo numero oppure che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Gli interessati, potranno attivare poi una delle diverse offerte di rete mobile proposte al momento da ho Mobile.

Tra queste, ci sono come sempre svariate offerte che includono numerosi giga per navigare tranquillamente in internet, minuti di chiamate senza limiti e anche SMS illimitati verso tutti. Ricordiamo ad esempio l’offerta denominata ho. Sempre di Più. Quest’ultima offre addirittura 200 GB di traffico dati, minuti ed SMS illimitati a soli 9,99 euro al mese.