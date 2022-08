Siamo ormai ad agosto eppure i vari operatori telefonici stanno continuando a proporre nuove offerte e promozioni pensate per l’estate. Feder Mobile, in particolare, ha da poco deciso di proporre una nuova offerta di rete mobile piuttosto conveniente con 80 GB di traffico dati, ovvero Feder Mobile Plus Summer.

Feder Mobile propone Feder Mobile Plus Summer con 80 GB di traffico dati

Feder Mobile Plus Summer è la nuova offerta di rete mobile proposta in questi giorni dal noto operatore telefonico virtuale. Si tratta di una edizione speciale dell’offerta che era solitamente disponibile e che solitamente offriva 50 GB di traffico dati.

In occasione dell’estate, però, l’offerta mobile questa volta includerà 80 GB di traffico dati. Si tratta quindi di un bonus extra di 30 GB che vanno ad aggiungersi ai soliti 50 GB. Il bonus sarà offerto senza costi aggiuntivi per tre mesi. Feder Mobile Plus Summer include poi ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti i numeri.

L’offerta in questione è molto interessante soprattutto perché ha un costo molto basso di soli 6,99 euro al mese. La nuova offerta per l’estate è attivabile da tutti i nuovi clienti, sia quelli che decideranno di attivare un nuovo numero sia da quelli che decideranno di richiedere la portabilità da altri operatori (ad eccezione però di Vodafone). Ricordiamo infine che con l’offerta in questione vengono anche attivato senza costi aggiuntivi alcuni servizi di reperibilità, tra i quali sono inclusi Ti Ho Cercato e la Segreteria telefonica.