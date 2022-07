Proprio lo scorso 15 luglio 2022 l’operatore virtuale Feder Mobile ha compiuto il suo primo anno di vita. L’esordio di Feder Mobile come operatore virtuale è avvenuto infatti esattamente un anno fa, il 15 Luglio 2021.

Solo a Settembre 2021 le offerte sono state rese sottoscrivibili anche online, sul suo sito ufficiale. Scopriamo insieme le offerte tutt’ora disponibili.

Feder Mobile compie un anno di vita

Feder Mobile è dunque un operatore di rete mobile virtuale (MVNO) di tipo ESP attivo su rete mobile Vodafone in 2G e 4G tramite l’aggregatore tecnico Plintron, con velocità 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Il prefisso utilizzato per i nuovi numeri è il 376.

Dopo aver mosso i primi passi, qualche mese dopo l’operatore virtuale ha lanciato delle nuove offerte tariffarie e anche l’opzione gratuita denominata Sliding Cost, che consente di passare ogni mese senza costi aggiuntivi all’offerta che più conviene a seconda delle proprie esigenze, scegliendo fra le tariffe di Feder Mobile che rientrano nel meccanismo.

Inoltre, le prime offerte lancio di Feder Mobile erano caratterizzate dalla presenza di un prezzo bloccato fino alla fine del 2021, mentre dal primo rinnovo utile a Gennaio 2022 le offerte avrebbero subito un aumento di 1 euro in più al mese. Per scoprire tutte le offerte attualmente attivabili non vi resta che recarvi sul sito ufficiale dell’operatore.