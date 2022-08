I clienti che scelgono la streaming IPTV in Italia sono numerosi anche nel corso della stagione estiva. La tecnologia dello streaming illegale è senza dubbio importante per coloro che vogliono accedere ai principali contenuti di piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+.

IPTV, quanti rischi per film e serie tv in streaming gratuito

Lo streaming illegale, infatti, non prevede soltanto la visione dei principali contenuti in campo sportivo e calcistico. Gli utenti che si affidano all’IPTV possono accedere a film e serie tv sia di produzione nazionale che internazionale.

I vantaggi legati alla scelta dell’IPTV sono legate perlopiù ai risparmi. Gli utenti che si affidano a questa tecnologia possono infatti incorrere in una sanzione dal valore massimo di 30mila euro. In alcuni casi, per le recidive, è anche prevista la reclusione dai sei mesi a tre anni per alcuni casi di recidiva.

Molto importante su questo fronte è anche la questione legata alle truffe. Sono numerosi gli episodi di utenti che, dopo essere stati intercettati su Telegram o su WhatsApp, hanno pagato servizi per lo streaming IPTV senza ricevere alcun pacchetto in cambio.

La via dello streaming illegale talvolta guarda anche con profondo legame ai canali VPN. Di per sé, la tecnologia è legale e rappresenta uno strumento consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti. NordVPN, la migliore VPN attualmente in rete, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.