Lo sapevate che è possibile ricevere multe salatissime, anche addirittura di 50’000 euro, nel momento in cui si utilizza il bancomat presso un qualsiasi sportello ATM? se ne eravate all’oscuro, vi spieghiamo cosa sta succedendo.

Per contrastare giri loschi e traffico sporco di denaro, da sempre è stato imposto un limite virtuale al prelievo di liquidità con carta Bancomat; l’obiettivo è infatti di limitare al massimo il denaro contante, per incentivare il più possibile i pagamenti elettronici, oltre a quanto appena scritto. Fino al 2021 gli utenti che prelevavano, in un’unica soluzione, dai 2000 euro in su, rischiavano una sanzione fino a 50’000 euro.

Codici sconto Amazon gratis? li avete solo sul nostro canale Telegram ufficiale, correte ad iscrivervi subito qui.

Bancomat: i rischi e le multe

I passi in avanti verso i pagamenti elettronici sono stati enormi anche nel 2022, tanto che il Governo ha deciso di dimezzare il limite massimo “teorico”, raggiungendo il tetto di soli 1000 euro.

Sia chiaro, la multa non è immediata nè certa, ma nel momento in cui il sistema rileva un prelievo superiore a tale cifra, lancia un campanello d’allarme al fisco, il quale potrebbe effettuare verifiche, e nel caso comminare una sanzione.

Stesso discorso per quanto riguarda i versamenti, se non possessori di una partita IVA, depositando cifre troppo elevate, potreste invece incappare in verifiche approfondite atte al controllo della provenienza della somma, sulla quale potrebbe venire richiesto il pagamento delle tasse ipoteticamente non corrisposte.

Tanti piccoli paletti e limiti che possono davvero essere un problema per gli utenti poco accorti.