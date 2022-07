L’ente più temibile in Italia il cui nome da sempre incute inquietudine è senza alcun dubbio quello dell’Agenzia delle Entrate, l’organo di riscossione infatti da sempre risulta fonte di ansie per i contribuenti che ovviamente più di tutto temono le cartelle di riscossione di quest’ultima, spesso salate e letali.

A quanto pare però questa volta l’ente abituato a riscuotere si ritrova dalla parte di chi dovrebbe pagare, l’Agenzia infatti sembrerebbe essere stata vittima di un attacco hacker da parte di LockBit, uno dei maggiori gruppi hacker esperti nel campo dei ransomware, il quale stando alle ultime indiscrezioni avrebbe sottratto un database di circa 78Gb di dimensioni per poi richiedere un riscatto di circa 5 milioni di euro, dai primi riscontri sembra che i dati provengano da un server amministrativo che raccoglie documentazione per l’antiriciclaggio, quindi carte di identità, passaporti e patenti di cittadini italiani e internazionali.

Attacchi in aumento costante

A rendere di dominio mediatico la vicenda ci ha pensato Pierguido Iezzi, CEO di Swacan (polo della cybersicurezza del Gruppo Tinext), ecco le sue dichiarazioni:

“È la conferma del triste primato guadagnato da LockBit, divenuta nell’ultimo trimestre di gran lunga la cybergang più attiva a livello mondiale nelle attività di ransomware, con oltre 200 attacchi messi a segno tra aprile e giugno. Il ransomware continua a essere la principale arma dei Criminal Hacker e, di conseguenza, il principale pericolo per aziende pubbliche e private. Swascan stessa, analizzando i numeri degli attacchi avvenuti tramite questo malware nel secondo trimestre di quest’anno, ha rilevato che rispetto al quarter precedente era stato registrato un aumento pari al 30%, ancora maggiore, +37%, invece, rispetto allo stesso periodo nel 2021. E non stupisce che a pagarne le spese sia sempre di più anche la PA. Nel novero delle vittime, a livello globale, la pubblica amministrazione risulta essere tra le più bersagliate con il 6% di tutti gli attacchi, dietro solo a settori come il manifatturiero e i servizi.“.