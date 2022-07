Elaborare nuove tecniche per ricavare energia è il nuovo imperativo da qualche anno a questa parte. Ci sono diversi metodi in lavorazione attualmente, ma sembra che in Giappone abbiano trovato un metodo definitivo per produrre energia illimitata e gratuita.

L’azienda nipponica New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), infatti, sta testando un nuovo modo di ottenere energia sfruttando il mare. Ma come accadrebbe tutto ciò?

Come hanno fatto sapere proprio gli esperti dell’azienda, una turbina posizionata sotto il livello del mare andrebbe a generare quantità di energia elevate, rendendo il metodo uno dei più probabili ad essere messo immediatamente in azione.

Energia illimitata dal mare: le turbine posizionate in mare saranno la salvezza

Il progetto prevede una struttura costituita da una coppia di cilindri lunga 20 metri, così come la fusoliera della stessa turbina. In questo modo, si andrebbe a completare un’architettura utile a generare energia direttamente dalla turbina.

Esiste attualmente solamente un prototipo, chiamato Kairyu ed è attualmente in fase di test. In soldoni, la turbina, insieme al resto della struttura, riuscirebbe a produrre energia illimitata grazie alle correnti oceaniche.

La lunghezza della turbina è pari a 11 metri, verrà posta a circa 50 metri sotto il livello del mare e funziona secondo dei principi molto simili a quelli degli impianti eolici, che producono energia sfruttando il vento.

L’elettricità che si potrebbe generare è pari a circa 205 gigawatt, ma gli esperti stanno cercando di realizzare una seconda turbina che sarebbe in grado di poter ricavare dalle correnti oceaniche fino a 2 gigawatt in più.