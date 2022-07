Molte persone hanno sperimentato almeno una volta la perdita di controllo dei loro veicoli: una sensazione che può essere terrificante. Dal momento che c’è la possibilità che ti succeda a un certo punto, dovresti sapere come rispondere. Informarti ora può aiutare a prevenire il panico in seguito e potrebbe aiutarti a evitare un incidente d’auto.

La perdita di controllo può verificarsi quando gli pneumatici della tua auto non hanno più una buona trazione con il fondo stradale, come nel caso dell’aquaplaning. La sensazione può essere spaventosa perché potrebbe sembrare che nulla di ciò che fai influenzerà la velocità o la direzione dell’auto. La perdita di controllo può verificarsi anche in caso di malfunzionamento tecnico, ad esempio quando i freni non funzionano e non è possibile rallentare l’auto. Le manovre aggressive di solito sono una causa comune, ad esempio quando guidi in una curva a gomito troppo velocemente.

Cosa non dovresti fare

Se ritieni di aver perso il controllo del tuo veicolo, la cosa più importante da non fare è farti prendere dal panico. Il panico offuscherà il tuo pensiero e non sarai in grado di rispondere in modo appropriato. Il panico può anche farti fare cose che potrebbero peggiorare la situazione, come premere i freni. Inoltre, non dovresti scuotere il volante in modo aggressivo da un lato, poiché ciò potrebbe peggiorare lo slittamento.

Cosa dovresti fare

Nella maggior parte delle situazioni, dovresti togliere immediatamente il piede dal pedale dell’acceleratore e applicare una leggera e costante pressione sui freni. (Se non hai i freni antibloccaggio sul tuo veicolo, pompa i freni delicatamente.) Metti il ​​cambio in folle e sterza delicatamente nella direzione dello slittamento.