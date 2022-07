All’inizio di quest’anno Apple ha iniziato a consentire alle app ‘lettori’ di fornire connessioni esterne ai consumatori per accedere e pagare un abbonamento dall’esterno dell’App Store. Netflix sta ora lanciando un’opzione nella sua app iOS che indirizza i clienti al suo sito Web per completare un nuovo abbonamento Netflix.

L’app Netflix utilizza ora la nuova API iOS per la lettura delle app, che reindirizza l’utente a un sito Web esterno prima di effettuare un abbonamento, come riportato da molti utenti e confermato da 9to5Mac. Non è chiaro quando Netflix abbia iniziato a offrire questa opzione agli utenti di iPhone e iPad, ma secondo le fonti, il servizio è ora disponibile in tutto il mondo.

Netflix, il nuovo pulsante è gestito esternamente all’app

Quando premi il pulsante di iscrizione, vedrai una notifica che dice: ‘Stai per uscire dall’app e andare a un sito Web esterno’. L’app specifica inoltre che la transazione non sarà più responsabilità di Apple e che tutta la gestione degli abbonamenti sarà gestita tramite la rete di Netflix.

Lo sviluppatore ‘Netflix’ gestirà tutti gli account o gli acquisti effettuati al di fuori di questa app. Il tuo account App Store, i metodi di pagamento salvati in precedenza e le relative funzionalità come la gestione degli abbonamenti e le richieste di rimborso non saranno disponibili. Apple non è responsabile per la privacy o la sicurezza delle transazioni effettuate con questo sviluppatore.

Facendo clic sull’opzione Continua, verrai indirizzato al sito Web Netflix, dove puoi inserire le tue informazioni personali, selezionare un metodo di pagamento e abbonarti a un piano Netflix. Questo, ovviamente, consente a Netflix di evitare di pagare la commissione del 30% per ogni abbonamento effettuato tramite l’app iOS, che viene ridotta al 15% per gli abbonamenti ricorrenti dopo un anno.

Vale la pena notare che Apple considera le applicazioni di lettura quelle che forniscono materiale digitale come funzionalità principale dell’app, come periodici, giornali, libri, audio, musica o video.