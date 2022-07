Se parliamo di collezionismo, l’Italia è quasi imbattibile. Infatti, il nostro Paese ha molto da dire in questo settore tra monete, banconote, francobolli e SIM telefoniche rare. Oggi andremo a parlare proprio di quest’ultime, poiché pare che ce ne siano alcune che valgono migliaia di euro.

Queste SIM hanno un nome specifico e vengono chiamate Top Number. Come mai? La loro sequenza numerica non è come quella degli altri numeri “comuni” ma ha qualcosa di speciale. Ad esempio, ce ne sono alcune che hanno tutte le cifre uguali o che hanno la maggior parte cifre uguali o addirittura che hanno 6 cifre e non 7.

SIM telefoniche rare: quali sono i numeri che possono renderci ricchi?

Se vi state chiedendo come conosciamo le SIM Top Number la risposta è molto semplice. Il notissimo programma televisivo Le Iene ha scovato questo mercato sommerso, sia per divulgarlo e sia per compiere un gesto nobile.

Infatti, grazie a loro e agli operatori telefonici, è stata fatta una grande asta benefica dove hanno partecipato diversi appassionati di collezionismo. In tutto le persone erano 600 e il ricavato dei pezzi venduti è stato dato all’Istituto Nazionale Tumori per la ricerca.

Ecco di seguito le SIM telefoniche rare “Top Number”:

8.600 euro per il numero TIM 33Y XXXXXXX;

per il numero TIM 33Y XXXXXXX; 2.210 euro per il numero 339 YYXXXXX regalato dall’azienda TIM;

per il numero 339 YYXXXXX regalato dall’azienda TIM; 1.920 euro per il numero Vodafone 342 XXXXXYY;

per il numero Vodafone 342 XXXXXYY; 856 euro per il numero Wind 320 XYZYZYZ;

per il numero Wind 320 XYZYZYZ; 343 euro per il numero di 3 Italia 393 XY9XXY9.

Il mondo del collezionismo, come detto prima, non finisce qui. Infatti, possiamo aggiornarci anche sugli altri settori e tra quelli più in voga in assoluto c’è la numismatica.