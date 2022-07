Il lancio dei prossimi top di gamma Samsung della serie Galaxy S è ancora abbastanza lontano ma nessuna distanza può fermare la macchina delle indiscrezioni, sempre pronta ad anticipare ogni particolare sui dispositivi dei principali colossi del settore.

Negli ultimi giorni si è parlato dell’assenza di uno degli smartphone più attesi, il Galaxy S22 Fan Edition ma dell’arrivo quasi confermato di una versione Fan Edition del prossimo Galaxy S23. Oggi ci si rifà a quanto riferito dal leaker Ice Universe in merito al modello di punta della prossima generazione di smartphone Samsung, il Galaxy S23 Ultra.

La fonte ritiene che Samsung doterà il suo smartphone più sofisticato di un ottimo sensore fotografico aggiornato. Il dispositivo potrebbe garantire un’ottima qualità fotografica.

Samsung Galaxy S23 Ultra: ecco le ultime novità sulla fotocamera!

Il leaker Ice universe è noto nel settore delle indiscrezioni per l’affidabilità delle sue anticipazioni ma quanto dichiarato negli ultimi giorni è comunque da non ritenere confermato. L’azienda non ha ancora fornito dettagli sul suo smartphone e la distanza che ci separa dal lancio non è così poca.

Stando a quanto affermato dal leaker, Samsung farà ricorso a un nuovo sensore da 200 Megapixel per il suo Galaxy S23 Ultra. Lo smartphone offrirà quindi una straordinaria qualità fotografica. Il sensore utilizzato dall’azienda non sarà identico a quello previsto sul Motorola Edge 30 Ultra bensì una versione aggiornata e dalle migliori prestazioni.

Entro il mese di febbraio scopriremo quelle che saranno le reali capacità del colosso sudcoreano e quindi cosa sarà in grado di offrire il top di gamma. Nell’attesa conosceremo i nuovi dispositivi pieghevoli, in arrivo il 10 agosto!