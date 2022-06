Il Samsung Galaxy S22 FE non si farà. Il colosso potrebbe aver detto addio ai suoi smartphone economici in versione Fan Edition pur avendone avviato la produzione soltanto due anni fa. Dopo i ritardi che hanno interessato il Galaxy S21 FE, l’azienda potrebbe non avere intenzione di dedicarsi a un nuovo smartphone da rilasciare quest’anno.

Samsung Galaxy S22 FE: il dispositivo non sarà lanciato!

La notizia si trova attualmente in contraddizione con quanto affermato dalla stessa Samsung, che ha dichiarato di voler rilasciare uno smartphone in versione FE ogni anno, in seguito al lancio dei top di gamma. Lo scorso anno numerose indiscrezioni davano prova dell’esistenza di un Galaxy S21 FE ma, le complicazioni riscontrate nella fase di produzione per via della carenza di componenti e la scelta di dar priorità ai dispositivi di punta, hanno fatto si che lo smartphone fosse rilasciato soltanto quest’anno, a gennaio.

Samsung potrebbe ritrovarsi in difficoltà adesso e non essere pronta a procedere con la realizzazione di nuovi dispositivi. L’assenza di dettagli, come rendering e certificazioni, conferma quanto ipotizzato circa la volontà di non dar vita a un Galaxy S22 FE.

Tra soli due mesi l’azienda dovrà procedere con il lancio delle nuove generazioni di smartphone pieghevoli e dei suoi Galaxy Watch 5 e 5 Pro. L’attenzione, dunque, potrebbe essere riposta esclusivamente su questi ultimi, che dovrebbero essere già pronti al debutto il 10 agosto.

La scelta di porre fino alla serie di smartphone FE non è stata ancora confermata dall’azienda ma il silenzio assoluto potrebbe essere già un importante indizio circa la sorte di questi dispositivi.