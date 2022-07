Oggi parliamo delle Huawei FreeBuds Pro 2, le cuffie che oggi entrano di diritto nella lista elle nostre preferite. Presentate a fine giugno a Berlino, le FreeBuds Pro 2 sono in test nelle nostre mani – e orecchie – da un po’ e sono risultate una bellissima scoperta.

Il Bluetooth è 5.0, case molto compatto da 52g con all’interno gli auricolari che pesano ognuno meno di 6g. Il case si ricarica in un’ora e con wireless due ore. L’ascolto è garantito dalle 4 alle 6 ore e mezza, in base al volume e alla cancellazione attiva del rumore. Davvero comode una volta indossate in-ear.

La vera e propria particolarità è che sono state sviluppate insieme a Devialet, famosissima per l’aspetto audio in Francia e nel mondo. Le FreeBuds sono dotate di doppio speaker con driver dinamico il che permette di avere una gran pulizia del suono e bassi da paura fino a 14Hz. Questi sono assicurati da un primato delle FreeBuds Pro 2, ovvero dal driver con quadruplo magnete che lascia una gran qualità dell’audio oltre che a quella dei bassi. In questo caso si arriva fino a 990 Kbps.

I 3 microfoni consentono inoltre un gran lavoro nel captare l’audio della voce e ambientale per gestire la funzione di cancellazione totale del rumore ambientale ad esempio.

Con l’app Hi-Life di Huawei è semplice collegare lo smartphone o due dispositivi, in modo da gestire l’operatività in modo bivalente. All’interno sempre dell’app è settabile tutto quello che occorre come la profondità dei bassi e la purezza della voce. Inoltre sono personalizzabili anche le gesture, davvero molto semplici da usare secondo la nostra esperienza. Abbiamo apprezzato particolarmente la gestione del volume.

Mai pensare che il target di queste cuffie sia riconosciuto solo nei cosiddetti audiofili, visto che sono apprezzabili in diversi ambiti, soprattutto per la cancellazione del rumore, aspetto utilissimo anche quando si è in aereo senza ascoltare musica. Le Freebuds Pro 2 di Huawei sono state molto utili anche in viaggio avendoci permesso di isolarci e di partecipare a riunioni in conferenza. Ottime dunque per chi spesso si ritrova a parlare per lavoro o altre necessità in zone affollate o particolarmente rumore.

In conclusione un grande plauso a Huawei per il prodotto di altissima qualità che vale tutti i 199 euro del prezzo finale, scontate al lancio fino a 169 euro. Davvero ottimo prodotto, un best-buy grazie alla sua qualità.