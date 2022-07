Gli sconti che Unieuro ha attivato nel periodo sono davvero folli, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di alcuni dei migliori prezzi bassi in circolazione, riuscendo nel contempo a spendere sempre meno sui vari acquisti effettuati, anche top di gamma, come smartphone di ultimo grido.

La campagna promozionale fa emozionare tutti i consumatori, data anche la possibilità di fruirne interamente sul territorio nazionale. Avete capito bene, sarà possibile acquistare i prodotti in ogni negozio in Italia, senza costi aggiuntivi di alcun tipo, oppure sul sito ufficiale, con spedizione gratuita presso il domicilio.

Unieuro: queste offerte sono per tutti

Recandovi da Unieuro avrete l’opportunità di approfittare di una buonissima selezione di sconti dai prezzi molto più bassi del normale, come ad esempio Samsung Galaxy S22, oggi disponibile all’acquisto a soli 769 euro, almeno per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna.

Sempre restando nella fascia più alta del mercato della telefonia mobile, non è possibile trascurare la presenza di iPhone 13 Pro Max, disponibile a 1229 euro, per scendere poi verso iPhone 12, in vendita a 749 euro, oppure il modello appena più recente, iPhone 13, il cui prezzo si aggira sui 929 euro. Non manca, infine, un altro riferimento al mondo Android, con il bellissimo Xiaomi 12 Pro, disponibile all’acquisto con un prezzo finale di ben 899 euro.

Tutti questi prodotti, e molti altri ancora, possono essere acquistati in esclusiva da Unieuro, nei punti vendita in Italia e direttamente online sul sito ufficiale. I dettagli proprio su quest’ultimo.