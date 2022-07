La campagna promozionale di Trony continua a far felici gli utenti, fino al 21 luglio, proponendo tantissime occasioni e prezzi bassi su cui poter fare affidamento, sempre nell’ottica di godere del massimo risparmio possibile.

Gli acquisti, come al solito quando parliamo di Trony, possono essere completati solamente nei negozi fisici, ciò sta a significare che il cliente sarà obbligato a recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, per approfittare delle ottime riduzioni di prezzo. Coloro che supereranno i 199 euro di spesa, inoltre, potranno richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, previa approvazione.

Trony: quali sono i prezzi da non perdere

L’idea alla base del più recente volantino trony riprende quanto avevamo già visto in passato, ovvero si ha la possibilità di godere di un risparmio importante, a prescindere dalla merce acquistata, a patto che venga seguito un iter ben definito.

Questi comprende uno step obbligatorio, corrispondente all’acquisto di un grande elettrodomestico o di un televisore dal prezzo superiore ai 399 euro, in alternativa un piccolo elettrodomestico che venga a costare più di 59 euro.

Superato il primo passo, sarà possibile aggiungere una coppia di elementi, presi dall’intero catalogo aziendale, per godere in cassa di uno sconto fisso del 100%, pari al prezzo di listino del meno caro del trio selezionato. La campagna, come anticipato, è attiva su tutto il territorio nazionale, ricordando ad ogni modo che è prevista anche una riduzione del 50%, nel caso in cui si acquistassero due prodotti.