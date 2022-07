Il telescopio spaziale James Webb è operativo da pochissimi giorni e già sta ci sta regalando scatti magnifici uno dietro l’altro, dopo le foto arrivate all’inaugurazione che mostravano svariati elementi cosmici, ora JWST ci ha regalato un nuovo scatto che lascia a dir poco senza parole per il livello di risoluzione che ci offre, si tratta della galassia M74, una formazione a spirale nella costellazione dei Pesci.

La massa di M74 è circa un quinto della nostra galassia però il suo diametro è di circa 85000 anni luce, si trova a ben 35 milioni di anni luce di distanza e recede a 793 km/s, si pensa, dopo la rilevazione di un oggetto luminoso ai raggi X che emette radiazioni a cadenza periodica di due ore, che all’interno e nel centro della galassia si trovi un buco nero intermedio dalla massa di 10000 masse solari.

La foto è davvero impressionante

La foto lascia senza parole, l’immagina acquisita nel medio infrarosso ha un livello di dettaglio mai vista prima, infatti all’interno dei bracci costituiti da polveri stellari grazie alla penetranza dell’infrarosso si possono vedere tranquillamente le stelle formate e le neostelle in formazione con un livello di nitidezza mai visto prima.

Si tratta dell’ennesimo scatto che mostra ancora una volta come il nuovo James Webb Telescope stia letteralmente ridando la vista al genere umano, consentendoci di avere immagini mai viste prima che ci permettono non solo di andare in profondità nello spazio profondo, ma anche indietro nel tempo, avvicinandoci un po’ di più al Big bang.