La serie A si prepara a tornare: a partire dal 19 gennaio gli appassionati potranno gustarsi una lunga maratona di partite sino al prossimo maggio. Il ritorno del campionato è una buona notizia per Sky, anche se c’è da dire che in questo tempo di off season sulla pay tv la programmazione non è certo mancata. Accantonato il calcio, sulla piattaforma si sono alternate numerose trasmissioni di intrattenimento, per non parlare poi di serie tv, cinema, news e tanto altro ancora.

Sky, due offerte per i clienti che vogliono il pacchetto completo

Gli abbonati Sky sanno che i contenuti non sono un problema. Ciò che può destare qualche perplessità sul servizio è sempre il prezzo. Per evitare richieste di disdetta e per fidelizzare i suoi già utenti, il team commerciale ha previsto due promozioni esclusive.

Dopo avervi mostrato le offerte per chi desidera attivare un nuovo contratto, sottolineiamo i vantaggi per chi è già in Sky e vuole ampliare i contenuti. Nella fattispecie, analizziamo due iniziative vantaggiosi per Sport e Cinema.

Gli appassionati che desiderano avere tutta la Uefa Champions League, la Formula 1, l’NBA ed il motomondiale possono beneficiare di uno sconto considerevole. Al posto di 15,30 euro, il Sport per alcuni clienti costerà soltanto 9,90 euro.

Lo stesso discorso lo si può fare per il Cinema. Le migliori pellicole in prima visione saranno disponibili al prezzo scontato di 5,90 euro per un dodici mesi. Le due promozioni sono a tempo limitato e sono sottoscrivibili attraverso la sezione Fai da Te del sito ufficiale di Sky.