Un volantino infarcito di sconti incredibili vi attende proprio in questi giorni da Esselunga, gli utenti sono liberi di accedere a prodotti di altissimo livello, riuscendo nel contempo a spendere sempre meno del previsto.

La campagna promozionale ripercorre alla perfezione tutto quanto di buono avevamo già visto in passato, ciò sta a significare che la disponibilità sul territorio è garantita in ogni negozio, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari da segnalare. Coloro che vogliono acquistare, potranno affidarsi alle solite garanzie di 24 mesi, ed anche varianti no brand per la sola telefonia mobile.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram, avrete gratis i codici sconto Amazon ed un numero incredibile di offerte speciali.

Esselunga: grandi occasioni per tutti gli utenti

Ancora per pochissimi giorni è possibile acquistare uno smartphone molto economico, stiamo parlando di Xiaomi Redmi Note 10S, oggi disponibile a soli 169 euro, e pronto per fare la differenza nella fascia medio-bassa della telefonia mobile.

Il prodotto in questione è caratterizzato da un ampio display AMOLED da 6,43 pollici, con processore MediaTek Helio G95, ben 6GB di RAM, 64 megapixel nel sensore principale, un lettore di impronte digitali sotto il display, ma sopratutto una batteria da ben 5000mAh. Questo componente è pronto a garantire una autonomia ben superiore alle aspettative, con la quale riuscire a godere del prodotto per un lungo periodo, prima di dover ricorrere alla presa a muro.

Per ogni altra informazione in merito al volantino corrente, ricordatevi comunque di collegarvi direttamente sul sito ufficiale di Esselunga, raggiungibile mediante la pressione del seguente link.