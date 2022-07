Samsung Galaxy Z Flip 4 è sicuramente uno degli smartphone più attesi dell’anno e, stando i risultati del suo predecessore Galaxy Z Flip 3, è destinato a diventare il pieghevole più venduto.

Ormai anticipazioni e leak hanno svelato molto del dispositivo ma ora, a pochi giorni dal lancio che dovrebbe avvenire il 10 agosto 2022, sono apparse le prime immagini ufficiali. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Z Flip 4: ormai all’immaginazione lasciamo davvero poco

Grazie a dei primi render non ufficiali sviluppati a partire da CAD, avevamo già capito come il nuovo Galaxy Z Flip 4 non avrebbe rappresentato un elemento di rottura rispetto al predecessore, ma ora, vedendolo nella colorazione Bora Purple (viola Bora), le somiglianze con Galaxy Z Flip 3 lavanda sono veramente notevoli. Osservando con più attenzione, però, possiamo scorgere delle differenze.

Per esempio, i pulsanti sembrano leggermente più grandi oltre che più pronunciati, il che dovrebbe favorirne l’utilizzo, il blocco fotocamera sembra decisamente più sporgente, il corpo sembra più squadrato, forse per ospitare la batteria più grande, la cerniera sembra leggermente più piccola ed il colore sembra più acceso e le scalanature delle antenne più scure.

Come detto, non è certamente una rivoluzione, ma piccoli cambiamenti che Samsung sta mettendo in atto per affinare il proprio dispositivo. In base ai leak finora apparsi, il nuovo modello dovrebbe montare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ con 8 GB di memoria RAM e 128/256/512 GB di memoria di archiviazione. Le fotocamere posteriori saranno ancora 2, il sensore principale da 12 megapixel ed il grandangolo da 12 megapixel. La fotocamera anteriore sarà invece da 10 megapixel. Non mancherà una batteria da 3.700 mAh con ricarica rapida da 25W.