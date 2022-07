Le offerte del volantino Trony sono davvero da primato, la perfetta soluzione che spinge gli utenti a risparmiare cifre praticamente mai viste prima in Italia, a prescindere dalla categoria merceologica.

Avete capito bene, la soluzione che trovate raccontata e descritta nell’articolo è da considerarsi valida ovunque in Italia, senza costi aggiuntivi, ma non online sul sito ufficiale, come sempre più spesso accade nel periodo. I prezzi sono bassi e comprendono tutte le più classiche condizioni di vendita, tra cui garanzia di 24 mesi e no brand.

Se volete essere sempre aggiornati in merito alle offerte Amazon, oltre che i codici sconto, ricordatevi del nostro canale Telegram ufficiale.

Trony: approfittate subito di questi sconti

Gli sconti comprendono tutte le categorie merceologiche, data la natura della campagna Prendi 3 Paghi 2, infatti, basterà seguire un iter ben specifico per avere la certezza di ricevere in cambio anche uno sconto del 100% rispetto al valore originario di listino.

L’idea è semplice, prima di tutto è necessario aggiungere al carrello uno a scelta tra grande elettrodomestico da almeno 399 euro, televisore in vendita ad almeno lo stesso prezzo, oppure un piccolo elettrodomestico, il cui prezzo superi i 59 euro. Fatto questo la strada appare sin da subito in discesa, poiché basterà aggiungere un secondo prodotto per godere di uno sconto del 50% sul meno caro, fino a raggiungere il 100% nel caso in cui si raggiungesse il totale di 3 prodotti nel carrello (escludendo la soluzione precedente).

Una campagna promozionale assolutamente invitante ed alla portata di tutti, che amplia le possibilità di accesso e rende la vita decisamente più semplice agli utenti.