Nell’ambito di un nuovo accordo lanciato mercoledì tra Reddit e GIPHY, l’area commenti del sito di social networking avrà ora una ricerca integrata per le GIF. Gli utenti di Reddit potranno utilizzare GIPHY da oggi per aggiungere GIF ai loro commenti su subreddit compatibili.

Perché grazie alla nuova relazione, sarà notevolmente più semplice per gli utenti di Reddit inviare GIF sul social network, come descritto in un post sul blog pubblicato da GIPHY. In passato, gli utenti potevano incorporare GIF nei loro commenti su Reddit solo acquistando un “Powerup”, che è una funzione accessibile solo a un gruppo selezionato di utenti. Tutti ora avranno accesso ai vantaggi derivanti dall’utilizzo delle GIF.

Reddit sta migliorando la sua sezione commenti

Tuttavia, l’integrazione GIPHY potrebbe non essere sempre disponibile in tutti i subreddit, quindi gli utenti dovrebbero verificare prima di pubblicare. La nuova funzionalità è un’opzione di attivazione disponibile per i subreddit SFW (safe for work). Per questo motivo, i moderatori avranno la possibilità di scegliere se gli utenti possono o meno utilizzare le GIF. L’integrazione GIPHY sarà ora abilitata per impostazione predefinita per tutti i nuovi subreddit formati da questo momento in poi.

Grazie alla collaborazione di recente formata da GIPHY con Reddit, gli utenti del sito sono ora in grado di impegnarsi in conversazioni più coinvolgenti e individuali, che secondo la società “potranno potenziare gli utenti”. I commenti di Reddit ora hanno un ulteriore livello di espressione personale e gli utenti che tradizionalmente hanno inviato collegamenti a GIF avranno un’esperienza più fluida sulla piattaforma come risultato di questo aggiornamento.

In notizie più recenti, Reddit ha annunciato sia miglioramenti al suo motore di ricerca interno sia il rilascio di nuovi avatar in edizione limitata supportati dalla tecnologia blockchain.