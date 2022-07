La battaglia per il jack per le cuffie è finita da tempo, ma Bluetooth continua a migliorare i suoi standard tecnici nella speranza di rendere l’esperienza ancora migliore nel tempo. Uno di questi miglioramenti è la nuova specifica Bluetooth LE Audio, che è stata ufficialmente rilasciata oggi. Questa nuova tecnica aggiunge lo streaming musicale al Bluetooth a basso consumo energetico, migliorando la durata della batteria, uno dei principali inconvenienti del Bluetooth. Inoltre, aggiunge il supporto per lo standard audio di trasmissione Auracast, consentendo a più persone di ascoltare lo stesso feed audio, oltre al tanto atteso supporto per apparecchi acustici Bluetooth.

Dal 2020, Bluetooth SIG (l’organizzazione incaricata di sviluppare nuovi standard) ci stuzzica con notizie riguardanti il ​​prossimo LE Audio. Questo si basa anche sugli attuali standard Bluetooth Low Energy, che sono stati introdotti oltre un decennio fa e hanno una lunga storia di sviluppo.

Bluetooth LE Audio è già disponibile

Bluetooth LE Audio è simile a Bluetooth LE, ma per applicazioni audio. Anche i vantaggi di questa applicazione sono evidenti: Bluetooth LE Audio dovrebbe fornire un notevole risparmio energetico rispetto al Bluetooth standard. LE Audio aumenta inoltre la profondità del bitrate dei codec audio con licenza standard con cui è compatibile, migliorando potenzialmente la qualità dell’audio in alcuni casi.

Con l’avvento di Auracast, dispositivi aggiuntivi saranno in grado di condividere l’audio, in modo simile allo standard Bluetooth Audio Sharing precedentemente annunciato. Questa è una funzionalità introdotta da altre società, come il Dual Audio di Samsung, che consente a più dispositivi audio di ascoltare lo stesso feed audio, ma ora sarà disponibile per più dispositivi.