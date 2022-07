Il nuovo volantino lanciato in questi giorni da Mediaworld è assolutamente da pazzi, rappresenta la perfetta soluzione su cui poter fare affidamento, nel momento in cui si dovesse decidere di acquistare un nuovo smartphone, o un prodotto di elettronica.

Coloro che sceglieranno di risparmiare al massimo, potranno recarsi in ogni negozio in Italia, oppure anche direttamente online sul sito ufficiale. L’unico appunto da tenere bene a mente, per questa seconda opzione, riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

MediaWorld: le offerte sono da primato, ma attive solo oggi

Un’occasione davvero inattesa ed insperata giunge in nostro aiuto da Mediaworld, in questi giorni gli utenti possono appoggiarsi alla cosiddetta Samsung Week, ovvero la possibilità di avere sconti fissi sull’acquisto dei prodotti del brand in questione.

L’iter da seguire è più semplice di quanto potreste mai immaginare, poiché corrisponde solamente all’acquisto di uno dei prodotti contrassegnati, ed in cambio sarà applicato uno sconto fisso sullo scontrino (immediato, non postumo o rimborso successivo), al superamento di una determinata soglia.

La riduzione sarà pari a 50 euro su almeno 250 euro, di 100 euro su una spesa del valore superiore ai 500 euro, oppure semplicemente di 250 euro con un esborso finale che vada oltre i 1000 euro. E’ importante ricordare che l’uno slot esclude l’altro, per il singolo scontrino non sarà possibile approfittare di due sconti differenti. Gli acquisti, come indicato, sono effettuabili sia online che in negozio.