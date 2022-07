Euronics mette il bastone tra le ruote alle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, mediante il lancio di una campagna promozionale decisamente speciale, arricchita con prezzi bassissimi e da cogliere subito al volo.

Tutti gli sconti che troverete raccontati nel nostro articolo, lo ricordiamo, sono da considerarsi validi solamente nei negozi fisici, prestando particolare attenzione alle disponibilità territoriali. In altre parole le offerte potrebbero presentare delle differenze in relazione alla dislocazione stessa.

Euronics: questi sconti vi faranno perdere la testa

Ottime occasioni per spendere molto poco da Euronics, l’attuale campagna promozionale rende felicissimi i consumatori nazionali con una serie di offerte speciali. Tra queste, ad esempio, troviamo l’ottimo Apple iPhone 13, disponibile all’acquisto a 769 euro, senza dimenticarsi comunque essere distribuito nella variante che prevede 128GB di memoria interna. Coloro che invece vorranno puntare molto più in alto, potranno decidere di acquistare un bellissimo iPhone 13 Pro Max, il cui prezzo però sale a 1249 euro.

Non mancano offerte relative al mondo Android, con ad esempio un Samsung Galaxy S21 FE, in vendita a soli 450 euro, per passare poi sugli economici Galaxy A13, Galaxy A22 e Galaxy A33, tutti disponibili a meno di 300 euro. Le occasioni raccolte nel SottoCosto di Euronics non terminano qui, se arrivati a questo punto foste curiosi di conoscerle da vicino, non dovete fare altro che aprire il sito ufficiale, ove troverete nel dettaglio tutti i migliori sconti del momento, anche se gli acquisti potranno essere completati solamente nei negozi fisici.