Samsung si sta preparando a rilasciare la serie Galaxy Watch 5, che include Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro. All’evento Unpacked di agosto, è probabile che l’azienda debutterà con i suoi ultimi smartwatch. Entrambi gli smartwatch sono oggetto di indiscrezioni da diversi mesi e la maggior parte delle loro specifiche è già nota. Un popolare tipster ha recentemente fatto trapelare rendering di alta qualità dei prossimi orologi, rivelandone il design e le tonalità. La prossima serie di Galaxy Watch è stata scoperta oggi sul sito ufficiale di Samsung in diverse nazioni europee.

La serie Galaxy Watch 5 è stata elencata sui siti Web ufficiali di Samsung in numerosi paesi europei, inclusi Paesi Bassi, Danimarca e Norvegia, come scoperto per la prima volta dall’informatore Roland Quandt. I dispositivi elencati sono Galaxy Watch 5 (40 mm), Galaxy Watch 5 (44 mm) e Galaxy Watch 5 Pro, rispettivamente con i numeri di modello SM-R905F, SM-R925F e SM-R915F. Oltre ai numeri di modello, le pagine di supporto fornivano poche informazioni sugli Smartwatch.

Samsung Galaxy Watch 5 si prepara al debutto

Samsung dovrebbe rilasciare la serie Galaxy Watch 5 il 10 agosto, insieme ai suoi tanto attesi pieghevoli, il Galaxy Z Fold4 e Z Flip4. Abbiamo già molte conoscenze sui futuri smartwatch grazie a fughe di notizie e indiscrezioni. Saranno disponibili nei colori Phantom Black, Silver, Pink Gold e Sapphire. Inoltre, gli orologi dovrebbero costare circa 300 euro per l’orologio 40 mm non LTE 5. L’orologio LTE 5 Pro dovrebbe costare 540 euro.

Secondo i rapporti, Samsung interromperà la produzione della lunetta girevole preferita dai fan e del modello “Classic” quest’anno. Secondo le indiscrezioni precedenti, i futuri orologi Galaxy saranno realizzati con materiali premium come vetro zaffiro e titanio.