Trony rinnova la propria campagna promozionale con una soluzione da primato assoluto, la perfetta soluzione che può davvero aiutare gli utenti a spendere pochissimo, riuscendo nel contempo ad avvicinarli ai dispositivi maggiormente desiderati.

Tutti gli acquisti, se interessati alla causa, possono essere effettuati in ogni negozio in Italia, senza costi aggiuntivi o vincoli regionali particolari. E’ bene ricordare che le condizioni di vendita sono pressoché invariate, quindi no brand e garanzia di 24 mesi, in aggiunta comunque alla possibilità di pagare a rate fisse senza interessi, grazie al Tasso Zero (richiedibile solo al superamento dei 199 euro).

Correte subito sul nostro canale Telegram ufficiale, avrete gratis i codici sconto Amazon.

Trony: offerte dai prezzi assurdi ed incredibili

Con il Prendi 3 Paghi 2 di Trony il risparmio è veramente assicurato per tutti gli utenti, data infatti la possibilità di godere di uno sconto effettivo del 100% sull’acquisto di un bellissimo trittico di prodotti.

L’iter da seguire per entrare di diritto nella campagna promozionale non è particolarmente impegnativo, poiché basta aggiungere inizialmente uno tra: elettrodomestico (grande da 399 euro o piccolo da 59 euro), in alternativa ad un televisore da almeno 399 euro.

Fatto questo la strada appare sin da subito in discesa, poiché gli utenti avranno diritto a ricevere uno sconto del 50% sul meno caro, nel momento in cui il carrello conterà due prodotti; la riduzione salirà al 100%, solamente nel caso in cui i prodotti aggiunti saranno complessivamente tre. Il volantino, se interessati, è da considerarsi attivo fino al 21 luglio incluso, in ogni singolo punto vendita sul territorio nazionale.