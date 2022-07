Ogni giorno avvengono dei ritiri all’interno dei supermercati, soprattutto nell’ultimo periodo. Ciò accade sia per rassicurare le persone al fatto che nei punti vendita non ci sono prodotti nocivi, e sia perché capita che alcuni prodotti commercializzati non sono a norma.

Infatti, questa eventualità può rivelarsi estremamente rischiosa per i consumatori. Proprio per questo, il ministero della Salute pubblica ogni giorno la lista dei prodotti che sono stati definiti “non a norma”, così da ritirarli temporaneamente o definitivamente dal mercato.

Ci sono situazioni in cui non è il ministero della Salute a rilevare delle situazioni anormali, ma proprio i consumatori. Infatti, è successo che alcuni di questi si fossero sentiti male proprio a causa di alcuni prodotti ingeriti che sull’etichetta non riportavano tutte le informazioni del caso.

Prodotti ritirati: eccone uno molto diffuso che ha subìto un ritiro tempestivo

Un prodotto molto diffuso in diversi supermercati italiani sono i Chow mein noodles gusto chilimansi, i noodles istantanei prodotti da LuckyMe. I noodles hanno la colpa di contenere etilene ben oltre i limiti consentiti; quindi, le situazioni che potrebbero venirsi a creare sono potenzialmente gravi.

Attualmente, sono molteplici i prodotti ritirati dal mercato per eccesso di ossido di etilene, estremamente dannoso per l’uomo. È essenzialmente un disinfettante gassoso che l’Europa ha vietato sin dai primi anni Novanta. In diversi prodotti venduti regolarmente c’è ancora la presenza di etilene, nonostante i ritiri siano praticamente giornalieri.

L’ossido di etilene è una sostanza cancerogena e mutagena. L’assunzione prolungata, infatti, può portare ad aumentare la probabilità che si presentino dei leucomi.