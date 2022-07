Aumenta giorno dopo giorno la lista di prodotti ritirati dal mercato da parte del ministero della Salute. Quest’ultimo ha disposto diversi richiami per alcuni marchi internazionali, Aumenta giorno dopo giorno la lista di prodotti ritirati dal mercato da parte del ministero della Salute. Quest’ultimo ha disposto diversi richiami per alcuni marchi internazionali, come ad esempio Kinder

Se presentate un’allergia agli arachidi, dovete necessariamente evitare questi prodotti. Il ministero della Salute ha ritirato dal mercato due tipi di condimenti molto diffusi: uno a a base di carciofi e uno a base di friarielli del brand “A’ Luna Suttile”. Andiamo a scoprire di quali prodotti stiamo parlando nello specifico.

Salse pericolose: restituite questi prodotti al supermercato

L’azienda non aveva chiarito sull’etichetta dei prodotti di aver utilizzato un emulsionante: la “proteina di arachide nella lecitina di soia“. La notizia è stato riportata da ilfattoalimentare.it, sito dedicato appositamente alla salute alimentare.

I ritiri dal mercato riguardano il pestato di friarielli venduto in vasi singoli da 580 grammi e li numero di lotto è il 313/19A22 con termine minimo di conservazione al 31/05/2025. Per quanto riguarda il pestato di carciofi, invece, veniva venduto in vasi singoli da 570 grammi con il numero di lotto 318/20A22 con termine minimo di conservazione al 31/05/2025.

La produzione degli alimenti avviene nell’azienda Sole e Terra del Vesuvio SRL, in provincia di Napoli, nello stabilimento di Somma Vesuviana. Quindi, per chi è allergico alla sostanza indicata in precedenza, è assolutamente sconsigliato ingerire il prodotto.

È possibile restituire il prodotto al punto vendita dov’è avvenuto l’acquisto, così da poter ottenere facilmente il rimborso. Mentre, per chi non ha problemi d’intolleranza alla proteina degli arachidi, non esiste alcuna controindicazione che ne sconsiglia l’utilizzo.