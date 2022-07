Il discorso energia è particolarmente in voga nell’ultimo periodo, soprattutto a causa di ciò che sta accadendo dopo il conflitto in Ucraina. Dal web emergono quotidianamente delle novità riguardo l’argomento, una di queste è quella che riguarda il motore elettromagnetico, capace di fornire energia illimitata gratis e per sempre. Sarà vero?

Si tratta di un aggeggio che funzionerebbe il maniera alquanto bizzarra e che riuscirebbe a sovrastare anche le leggi della fisica. E già questo, dovrebbe farci capire che in realtà è uno strumento che, anche se esistesse, non riuscirebbe a funzionare. Di fatto, le evidenze scientifiche sul suo funzionamento sono inesistenti – e probabilmente non esisteranno mai.

Ingegneri e scienziati, però, qualcosa di realmente concreto sono riusciti a farlo. Invenzioni come batterie al grafene e pannelli solari notturni sono le tecnologie più accreditate in questo momento ad essere definite capaci di fornire energia illimitata o, per meglio dire, a lunga durata.

Energia illimitata: le vere invenzioni che riuscirebbero a fornirla

Il grafene è un è un materiale costituito da uno strato monoatomico di atomi di carbonio, molto flessibile e resistente. Gli scienziati stanno provando a costruire con questo materiale delle batterie a lunga durata, che sarebbero in grado anche di ricaricarsi molto velocemente. A conti fatti, questa potrebbe essere davvero definita una fonte di energia senza limiti.

Il discorso sui pannelli solari notturni è altrettanto importante. Parliamo di pannelli che si presentano nella loro composizione classica ma che hanno la peculiarità di riuscire a generare energia grazie all’accumulo di radiazioni solari percepite durante tutto l’arco della giornata.

Le invenzioni non finiscono qui e ce ne sono altre che sono in fase di test. Le prime due, per ora, sono quelle più accreditate ad essere accostate al termine “illimitato”.