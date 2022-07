Poco meno di una settimana fa, Samsung ha iniziato a fornire l’aggiornamento di sicurezza per il mese di luglio 2022 ai mercati di tutto il mondo, a cominciare dalla Corea del Sud, la nazione di origine dell’azienda. È arrivato esattamente quando previsto, come accade da anni, anche sul Galaxy A32, più economico. Oltre alla strana decisione presa dal gigante della tecnologia di iniziare con un telefono di fascia media piuttosto che un telefono di punta, l’aggiornamento ha già iniziato a diffondersi sui telefoni negli Stati Uniti, a cominciare dal Galaxy Z Flip3.

Il nuovo software con la versione firmware F711U1TBS2DVEG è ora disponibile per il Galaxy Z Flip3 sbloccato e può essere scaricato online. Questa è una svolta inaspettata degli eventi, tenendo conto del fatto che i modelli specifici sono spesso tra i primi a ricevere aggiornamenti prima di altri modelli.

Samsung ha rilasciato l’aggiornamento prima negli US

Si può presumere che l’installazione dell’aggiornamento comporterà un miglioramento della sicurezza del dispositivo in generale. Questo è il caso anche se l’aggiornamento non include nuove interessanti funzionalità o correzioni di bug. Infatti, l’update mira a rendere più sicuro il tuo device Android con alcune migliorie.

Al momento della stesura di questo articolo, Samsung non ha reso disponibile ai propri clienti il ​​log delle modifiche ufficiale per il software aggiornato. Nei prossimi giorni dovresti prepararti a ricevere la consueta notifica in cui ti viene chiesto di scaricare l’ultimo aggiornamento over-the-air. Tuttavia, puoi verificarlo manualmente aprendo l’app Impostazioni e toccando l’opzione di menu Aggiornamento software> Scarica e installa. Ciò ti consentirà di verificarlo manualmente.