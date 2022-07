Apple è stata straordinariamente costante nella frequenza delle implementazioni di nuovi aggiornamenti software e versioni firmware in tutta la sua gamma di prodotti. Questo è stato uno dei risultati più importanti dell’azienda. L’azienda ha appena concluso la sua annuale Worldwide Developers Conference (WWDC), durante la quale ha presentato ai partecipanti una serie di funzionalità appena lanciate.

Ora, l’azienda ha iniziato a distribuire una nuova versione del firmware beta per diversi modelli di AirPods, inclusi Apple AirPods 2, Apple AirPods 3, AirPods Pro e AirPods Max. Il software beta che Apple ha appena reso disponibile per i suoi AirPods è stato rilasciato con numeri di versione che vanno da 5A5282d a 5A5304a. Apple ha appena reso disponibile questo software. Il nuovo firmware può essere scaricato in questo momento solo dal sito Web degli sviluppatori Apple e solo gli sviluppatori potranno accedervi.

Apple, l’aggiornamento è già disponibile

Inoltre, per installare questo nuovo firmware beta per i prodotti audio indossabili, l’utente deve utilizzare un iPhone Apple con il sistema operativo beta iOS 16 più recente o un dispositivo Mac con macOS Ventura beta insieme a Xcode 14 beta per AirPod supportati. Inoltre, per installare questo nuovo firmware beta per gli AirPod supportati, l’utente deve disporre di un iPhone Apple con il sistema operativo beta iOS 16 più recente. Quando si utilizza un Apple Watch, il computer dell’utente deve essere dotato della versione più recente del sistema operativo watchOS 5 beta.

Apple afferma che questo ultimo aggiornamento del firmware beta fornisce miglioramenti al cambio automatico, oltre a specifiche correzioni di bug e miglioramenti alla stabilità generale del sistema. Non appena il test sarà completato, che dovrebbe avvenire nell’autunno di quest’anno, l’aggiornamento sarà reso accessibile a tutti gli AirPod di proprietà dell’utente.