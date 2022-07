Gli AirPods Pro riprogettati dovrebbero essere rilasciati entro la fine dell’anno, tre anni dopo il rilascio della versione iniziale. Inizialmente, si pensava che i nuovi AirPods Pro includessero per la prima volta funzionalità di monitoraggio della salute. Una nuova storia di Bloomberg, tuttavia, minimizza questa probabilità.

Mark Gurman di Bloomberg scrive nell’ultimo numero della sua newsletter Power On che i nuovi AirPods Pro saranno disponibili “entro la fine dell’anno”. Secondo recenti rapporti di fonti come 52Audio, AirPods Pro 2 offrirà una riproduzione audio senza perdita di dati e una nuova custodia di ricarica.

AirPods Pro 2 dovrebbero arrivare alla fine dell’anno

Gurman ha dichiarato oggi che non prevede il supporto per il monitoraggio della frequenza cardiaca o la capacità di calcolare la temperatura corporea. Entrambe queste funzionalità sono state “esplorate” all’interno di Apple ma non dovrebbero essere rilasciate quest’anno.

È improbabile che il monitoraggio della frequenza cardiaca venga incluso negli AirPods Pro di quest’anno. Apple si sta preparando a rilasciare AirPods Pro aggiornati entro la fine dell’anno. Per mesi si vocifera che il modello di quest’anno sarà in grado di rilevare la frequenza cardiaca o la temperatura corporea di chi lo indossa. Secondo le fonti, nessuna delle due funzionalità dovrebbe apparire nell’aggiornamento del 2022, tuttavia entrambe le aggiunte sono state ricercate internamente e potrebbero apparire un giorno.

Gli AirPods Pro 2 dovrebbero essere rilasciati entro la fine dell’anno. Sono attesi con impazienza perché sono passati tre anni da quando sono stati rilasciati gli AirPods Pro originali; anche i precedenti AirPods Pro presentavano alcune difficoltà di affidabilità e longevità. In effetti, Apple sta attualmente conducendo un programma di manutenzione AirPods Pro gratuito in cui puoi sostituire i tuoi AirPods.