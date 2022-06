Le offerte di Coop e Ipercoop sono assolutamente da primato, il nuovo volantino rappresenta il giusto compromesso per gli utenti che vogliono cercare di spendere poco, ed allo stesso tempo avere accesso a smartphone di altissimo livello (e non solo).

La campagna promozionale non presenta limitazioni o vincoli particolari in termini di accessibilità in Italia, ovvero gli acquisti possono tranquillamente essere completati nei negozi fisici, con prezzi relativamente economici e condizioni di vendita favorevoli: no brand con garanzia della durata di 24 mesi.

Coop e Ipercoop: le offerte sono super

Tutti i prodotti sono distribuiti senza difficoltà possono essere acquistati anche in prossimità della data di scadenza della campagna, con prezzi decisamente concorrenziali, anche se comunque il focus dell’azienda pare essere rivolto più che altro verso la fascia intermedia della telefonia mobile.

Nello specifico parliamo di smartphone in promozione a prezzi che non superano i 300 euro, e coinvolgono soluzioni del calibro di Galaxy A13, disponibile a soli 189 euro, senza dimenticarsi di Realme C21 2021, il cui prezzo non supera i 109 euro, oppure anche Xiaomi Redmi Note 11 Pro, in vendita a alla cifra finale di 299 euro.

Coloro che invece vorranno accedere ai prodotti più interessanti, ma legati ad altre categorie merceologiche, potranno pensare di mettere le mani su un televisore da 32 pollici, in vendita a soli 159 euro, oppure una stampante marchiata Epson, il cui prezzo di vendita non supera gli 89 euro.

Questo e tanto altro ancora vi attende da Coop e ipercoop, scoprite le offerte il prima possibile sul sito.