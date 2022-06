Hearthstone è una rivisitazione spensierata, forse canonica, di molte delle storie raccontate nel più ampio franchise di Warcraft. I Venthyr, che servono come vampiri torturatori per aiutare le anime malvagie a redimersi nell’aldilà di Revendreth, sono stati uno dei componenti più popolari del più recente aggiornamento di Shadowlands. Sire Denathrius, un cattivo pericoloso, li guida e vedremo di nuovo Denathrius e i Venthyr nella prossima espansione di Hearthstone, Murder at Castle Nathria.

Blizzard ha rivelato l’espansione con una breve clip. Denathrius sembra essere la vittima dell’omicidio, ma sta anche narrando il video con alcune rime, ed è loquace per essere un morto, quindi potrebbe semplicemente essere una regina del dramma. È il tipo che tiene qualche asso nella manica, quindi impareremo di più sulla storia di Murder at Castle Nathria col passare del tempo.

Heartstone, l’aggiornamento è in arrivo

Sappiamo che ha un detective di nome Murloc Holmes, dieci sospetti provenienti da Shadowlands e nuove carte Luogo per aiutare nelle indagini. Ogni nuova espansione di Hearthstone porta una sfilza di nuove carte e una o due nuove funzionalità; questa è la prima espansione ad approfondire i contenuti di Shadowlands, quindi sarà interessante vedere come quella narrativa è incorporata nel gioco di carte di Blizzard.

I fan di Murder at Castle Nathria dovranno aspettare fino al 2 agosto per ulteriori dettagli, ma ha delle belle vibrazioni. Se sei un fan di Denathrius, questa è probabilmente l’ultima volta che lo vedrai, dal momento che sarà fuori dallo schermo per un po’ prima di fare un possibile ritorno malevolo in World of Warcraft. I giocatori che effettueranno il check-in su Hearthstone riceveranno il principe Renethal, un servitore leggendario che aumenta le dimensioni del proprio mazzo e la salute iniziale a 40.