Dall’inizio dell’anno abbiamo sentito storie su un super device Motorola. Si dice che il Motorola Frontier sia il primo smartphone ad essere rilasciato con una fotocamera da 200 MP, nonché uno dei primi flagship a utilizzare il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Il capo di Motorola ha anche affermato alcuni mesi fa che ci sarà un’ammiraglia con il meccanismo di ricarica rapida da 125 W dell’azienda. Il dispositivo è iniziato come una voce, ma tutto ciò che lo circondava si è concretizzato. Secondo alcune indiscrezioni, sarà conosciuto come Motorola Edge 30 Ultra e avrà la certificazione 3C.

Il presunto Motorola Edge 30 Ultra, numero di modello XT2241-1, ha superato la certificazione obbligatoria cinese. Come di consueto, la certificazione 3C fornisce informazioni sulla tecnica di ricarica, e questo smartphone sembra supportare la ricarica rapida fino a 125W. Questo non è più lo standard di ricarica più rapido del settore, ma è ancora estremamente veloce ed è lo standard di ricarica più alto di sempre di Motorola. In realtà, il marchio Lenovo si è preso il suo tempo per entrare nella tendenza in rapida evoluzione, ma alla fine ha migliorato le cose quest’anno con il Motorola Edge 30 Pro, che include la ricarica rapida da 68 W.

Motorola Edge 30 Ultra verrà presentato presto

Il Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione ha recentemente approvato Motorola XT2251-1 e XT2243-2. Secondo un leakster cinese, l’XT2251-1 sarà rilasciato a luglio e sarà alimentato dal Qualcomm Snapdragon 8+. L’XT2243-2 è un sostituto della serie Motorola Edge 20, anche se non siamo sicuri di cosa comporti. Motorola ha già rivelato che un nuovo telefono di punta sarà rilasciato a luglio. Sarà alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e avrà una fotocamera da 200 MP. La fotocamera da 200 MP è uno degli sviluppi più recenti della fotocamera Samsung, anche se non sarà inclusa nel Galaxy S23 Ultra. Quindi, per il momento, il Motorola Edge 30 Ultra sarà l’unico telefono dotato di questo sensore.

Alcune delle specifiche per il Motorola Edge 30 soprannominato Frontier sono state precedentemente rivelate da Tipster Digital Chat Station. Il tablet includerà uno schermo OLED Full HD+ da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Ha una fotocamera selfie da 60 MP con un foro e una disposizione a tripla fotocamera sul retro. C’è una fotocamera principale da 200 MP, una fotocamera secondaria da 50 MP e un terzo modulo da 12 MP. Il telefono consentirà la ricarica cablata rapida da 125 W e la ricarica wireless da 50 W.