Sembra che Samsung abbia deciso di mantenere lo stesso design per lo smartphone pieghevole a conchiglia che rilascerà con il Galaxy Z Fold 4, poiché la società si sta preparando a svelare sia il Galaxy Z Flip 4 che il Galaxy Z Fold 4.

Il Samsung Galaxy Z Flip 4 potrebbe avere un design simile al suo predecessore, ma sarà disponibile in una varietà di colori interessanti da guardare. L’ultimo rumor proveniente da Ross Young ha fornito dettagli in merito alle scelte cromatiche che sarebbero messe a disposizione per lo smartphone.

Galaxy Z Flip 4 sarà svelato a breve

Secondo la voce, il Samsung Galaxy Z Flip 4 sarebbe offerto in un totale di nove diverse configurazioni di colore, alcune delle quali includeranno oro, grigio, azzurro e viola. Inoltre, sono disponibili cinque colori che sono combinazioni di altre tonalità, tra cui Nero/Verde/Verde, Oro/Giallo/Bianco, Oro/Giallo/Giallo, Argento/Navy/Navy e Argento/Bianco/Bianco.

È stato riferito che il modello in colore grigio sarà prodotto in quantità significative per i primi mesi, seguito da modelli rispettivamente in colore viola e oro. Se questo è il caso, allora è ragionevole credere che il colosso sudcoreano sia dell’opinione che non ci saranno molte persone interessate ai nuovi colori.

Si prevede che il telefono avrà uno schermo di copertura da 2,1 pollici e un display principale pieghevole da 16,7 pollici che presenterà una piega meno evidente. Sarà alimentato dalla CPU Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 e verrà fornito con fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna a tua disposizione.

Sul retro del dispositivo ci sarà un sistema a doppia fotocamera con una risoluzione combinata di 12 megapixel. Si prevede che utilizzerà l’interfaccia utente One basata su Android e che sarà alimentato da una batteria da 3.700 mAh che supporta sia la ricarica via cavo a 25 W che la ricarica wireless a 10 W.

Si prevede che Samsung terrà il suo prossimo evento di lancio Unpacked nel mese di agosto. A questo evento, è probabile che l’azienda svelerà gli smartphone pieghevoli della prossima generazione e i prossimi modelli della serie Galaxy Watch 5.