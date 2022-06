La partenza di Carl Pei da OnePlus ha suscitato interesse per il suo prossimo progetto. Rapporti insoliti su una nuova azienda di dispositivi intelligenti sono emersi rapidamente. Nothing continua lo spirito ribelle di OnePlus rompendo gli schemi della tradizionale produzione di smartphone e accessori. Il suo prodotto iniziale, le gemme Nothing Ear (1), ha catturato la sua personalità con un aspetto trasparente e semplice.

La startup sta lanciando il suo dispositivo più ambizioso e il Nothing Phone(1) sta già dividendo l’opinione. Nothing ha dominato l’hype come Apple. Pei ha parlato della complessità e dell’oscurità del settore degli smartphone e di come Nothing sta lavorando per sistemare le cose. Il Nothing Phone (1) promette minimalismo, trasparenza e design.

Nothing Phone (1) è solo su invito

Rumors e teaser ufficiali danno finora impressioni diverse. Alcuni utenti sono rimasti delusi quando lo smartphone ha rivelato un retro traslucido coperto da una piastra bianca. Quando Nothing ha mostrato come si illumina la parte posteriore per le notifiche, ci sono stati molti applausi. Nothing non ha mai detto che il suo primo telefono sarebbe stato di fascia alta, ma molti si aspettavano che fosse competitivo. Secondo Geekbench, il Nothing Phone (1) utilizzerà un processore Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G di fascia media. 8 GB di RAM, sebbene non inadeguati, sembrano bassi per un device molto pubblicizzato.

Le persone si aspettano che il Nothing Phone (1) abbia il chipset Snapdragon 7 Gen 1, nonostante non sia colpa dell’azienda. Il Nothing Phone (1) sembra non avere una caratteristica distintiva oltre al design della parte posteriore. Nothing’s Phone (1) è solo su invito, come OnePlus. Come ha dimostrato il suo predecessore spirituale, la disponibilità limitata genera entusiasmo e desiderio di un prodotto in edizione limitata.