Il 5 luglio assisteremo al lancio dell’attesissimo Xiaomi 12 Ultra. La data non ha ancora ricevuto conferma ma il CEO dell’azienda si è chiaramente espresso dichiarando che luglio sarà il mese nel quale il dispositivo sarà annunciato.

Xiaomi 12 Ultra è vicinissimo al lancio: ecco la scheda tecnica del dispositivo!

La data non è ancora certa ma luglio sarà il mese nel quale il colosso cinese lancerà il suo nuovo top di gamma, andando così a completare la serie Xiaomi 12 inaugurata lo scorso anno.

Le informazioni sul dispositivo Xiaomi in arrivo già trapelate in rete fanno riferimento alla presenza di un display AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz e tecnologia LTPO, di un chip Qualcomm Snapdragon 8 + Gen 1 e di una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120W. Punto di forza del top di gamma sarà il comparto fotografico. Il modulo presente sul retro non passerà inosservato, accoglierà infatti un sensore principale Sony ImX989 da 50 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 48 megapixel e una lente periscopica da 48 megapixel.

La scheda tecnica fornita dalle indiscrezioni emerse fino ad ora resta da prendere con le pinze. Alcune voci, ad esempio, non si dimostrano d’accordo riguardo la presenza di un supporto alla ricarica rapida a 120W. Quelle che saranno le effettive caratteristiche dello smartphone potranno essere note soltanto con il lancio ufficiale. Xiaomi potrebbe offrire i primi dettagli a partire dal 28 giugno ma, tenendo conto di quanto affermato da alcuni leaker, soltanto il 5 luglio avremo la possibilità di assistere al lancio ufficiale.