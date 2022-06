Xiaomi ha in serbo tante novità per i suoi utenti che, nei prossimi mesi, avranno modo di assistere al debutto di tantissimi dispositivi. Entro la fine dell’anno, il colosso cinese procederà infatti con il lancio dei suoi nuovi top di gamma della serie Xiaomi 13, ma non solo. Da settimane ormai si parla dell’arrivo di due dispositivi: Xiaomi 12S e Xiaomi 12S Pro.

Xiaomi 12S e 12S Pro: novità sui dispositivi in arrivo!

Il leaker Mukul Sharma si è recentemente soffermato sui due dispositivi Xiaomi riportando quelli che saranno i tagli di memoria e i chip di cui saranno dotati.

In un tweet degli ultimi giorni, la fonte ha affermato che Xiaomi 12S sarà disponibile nelle seguenti versioni:

8/128 GB

8/256 GB

12/512 GB

Xiaomi 12S e Xiaomi 12S Pro saranno alimentati da un chip Qualcomm Snapdragon 8 + Gen 1 ma, il modello Pro avrà anche una versione con chip e tagli di memoria differenti.

Il dispositivo sarà infatti disponibile anche con chip MediaTek Dimensity 9000 nelle seguenti varianti: 8/256 GB e 12/512 GB. Si prevede, inoltre, il supporto alla ricarica rapida a 120W per il modello con SoC Qualcomm.

La data di lancio dei due top di gamma non è ancora emersa ma, a quanto pare, l’azienda potrebbe presentarli entro il mese di luglio. Entro quest’anno, inoltre, è previsto l’arrivo di due ulteriori dispositivi: uno Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro. Le informazioni sui due device scarseggiano, in questi giorni si è fatto riferimento esclusivamente al chip e al sistema operativo ai quali l’azienda farà ricorso, ma senza alcun dubbio si tratterà di top di gamma in grado di garantire delle ottime prestazioni.